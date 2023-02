राज रेसीडेंसी में लगाई फांसी,करंट से मौत,कर्ज से तंग व्यापारी ने छोड़ा घर,वीडियो वायरल

मृतक निजी बैंक में करता था फाइनेंसर की नौकरी,10 साल का बेटा,पत्नी गर्भवती

हरदा। देवास जिले के एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवा ने मंगलवार को रेलवे फाटक के पास स्थित होटल राज रेसीडेंसी के एक कमरे में फांसी लगा ली। उसके कमरे से शराब की बोतल और रूम का सारा सामान बिखरा मिला है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

भवरतलाव गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं शहर के एक युवा मोबाइल कारोबारी ने सूदखोरों से ली राशि का ब्याज चुकाते चुकाते बर्बाद होने का हवाला देकर घर छोड़ दिया। जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।

