हरदा और खिरकिया स्टेशन का होगा कायाकल्प

Submitted by:



हरदा.जिले की हरदा और खिरकिया रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। इसका पुनर्विकास व शिलान्यास कार्यक्रम रविवार को सुबह साढ़े 9 बजे से होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। हरदा में इस योजना में 18 करोड़ व खिरकिया में साढ़े 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय विदयालय के बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

Harda and Khirkiya station will be rejuvenated