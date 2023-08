हेडिंग: दीवाली से भी खास नागपंचमी,आधुनिक युग में निभा रहे परंपरा

हरदा.नागपंचमी पर हिंदू धर्म के लोग नाग के दर्शन कर पूजन करते हैं,लेकिन भवरनाग गौत्र के लोगों के लिए यह त्योहार दिवाली से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इस गौत्र के लाेग आज भी पुराने नियमों का पालन करते हैं। पूजा घर में दीवार पर कोयले से आकृतियां उकेरी जाती हैं,जिसका सालभर पूजन होता है। इस दिन घर का हर छोटा और बड़ा कपड़ा धोया जाता है। दीवाली की तरह पूरे घर की सफाई होती है। इस दिन लेन देन पर पाबंदी रहती है। यदि बिल्ली भी घर में आ जाए तो सफाई,कपडों की धुलाई सब दोबारा करना पड़ता है।

Heading: Nagpanchami is more special than Diwali, traditions are being followed in modern era