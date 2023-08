बाइक से खेंप देे जा रहे दो युवकों से 2 लाख का गांजा जब्त

गिरोह के अन्य आरोपियों तक पहुंचने एक दिन का लिया पुलिस रिमांड

हंडिया. सोमवार को बाइक पर सवार होकर गांजा सप्लाई करने जा रहे दो युवकों ने मुखबिर की सूचना पर 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे का बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए है। इस अवैध काम में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र आसरे निवासी इटारसी और आकाश मेसकर रेहटी जिला सिहोर को एक दिन की रिमांड पर लिया है

Hemp worth 2 lakhs seized from two youths being transported by bike