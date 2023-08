गांव में रोड के लिए शहर में हाइवे जाम,चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

हरदा.विकास के नाम पर दशकों से राजनीतिक दलों के कोरे आश्वासनों से छले जा रहे आदिवासियों और ग्रामीणों का सब्र टूटने लगा है। जनप्रतिनिधियों की वादाखिलाफी और अफसरों की बेरुखी से बिफरे आधा दर्जन संगठनों ने गांवों में रोड नहीं बनने के विरोध में गुरुवार को हरदा में दो घंटे हाइवे जाम किया। कांकडदा में 14 दिन से रोड के लिए धरने पर बैठे आदिवासी भी इसमें शामिल हुए। ग्रामीणों ने रोड नहीं बनने पर मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी। गांव में किसी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं घुसने देने की बात कही है। पीडब्ल्यूड

Highway jam in the city for road in the village, warning of election boycott