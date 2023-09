बेहतर और ज्यादा गुणवत्ता से काम करने की चुनौती देता है सम्मान-डॉ.कालरा

स्व.एनपी चौबे की स्मृति में किसान भवन में संभावना विचार मंच ने किया आयोजन

हरदा.किसी काम के मूल्यांकन के बाद मिलने वाला सम्मान हमारी जिम्मेदारी और चुनौती को बढ़ाता है,यह हमें और बेहतर तथा समाज के प्रति हमारा और गुणवत्ता युक्त रिटर्न देने के लिए प्रेरित भी करता है। यह बात टिमरनी राधा स्वामी स्कूल के पूर्व प्राचार्य डॉ.प्रेमानंद कालरा ने कही। वे मंगलवार को किसान भवन में स्व.एनपी चौबे की स्मृति में हुए शिक्षक सम्मान समारोह में बोल रहे थे।

Honor challenges to do better and more quality work – Dr.Kalra