कैसे बचेगा जल...निर्माण की ले रहे अनुमति,रुफ वाटर हार्वेस्टिंग से परहेज

हरदा.शहर सीमा में तेजी से बन नहीं आवासीय कॉलोनियों और व्यक्तिगत रुप से भवन बना रहे लोग नगर पालिका से सशर्त अनुमति तो ले रहे हैं,लेकिन शर्तों में शामिल रुफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने से परहेज कर रहे हैं। इससे बारिश का लाखों लीटर पानी हर साल बेकार बह जाता है। नपा भी अनुमति के समय राशि जमा करा लेती है,लेकिन सिस्टम नहीं लगवाने वाले निर्माण में उस राशि से यह सिस्टम बनवाना जरुरी नहीं समझती। शहरी सीमा में बने 70 फीसदी सरकारी भवनों में यह सिस्टम बना हुआ है।

How will water be saved… Taking permission for construction, avoiding roof water harvesting