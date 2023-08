विशाल कावड़ यात्रा निकाली,हजारों शिव भक्त हुए शामिल

Submitted by:



हरदा.सावन के महीने में शिव साधकों द्वारा कावड यात्रा निकाले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ.आरके दोगने की अगुवाई में इस साल भी हंडिया से हरदा के बीच 20किमी पदयात्रा निकाली गई। कावड यात्रियों का जत्था सुबह 9 बजे नर्मदा जल लेकर गुप्तेश्वर मंदिर के लिए निकला। शहर में शाम 5 बजे पहुंचा। फिर बैरागढ़ के गुप्तेश्वर मंदिर में शिव का अभिषेक किया। रास्ते में काफिले का जगह जगह स्वागत हुआ।

Huge Kavad Yatra taken out, thousands of Shiva devotees participated