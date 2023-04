बिना पंजीयन के सड़कों पर दौड़ रहे हैं नपा के सैकड़ों वाहन

हरदा। यहां नगर पालिका के पास सैकड़ों वाहन हैं। इनमें दर्जनों वाहन ऐसे हैं,जिन पर परिवहन विभाग से मिलने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ही दर्ज नहीं है। ऐसे वाहन रोज ही दिन रात शहर की सड़कों पर अंधी गति से दौड़ते हैं। इनमें टैंकरों की गति सबसे ज्यादा खतरनाक है। हैरत की बात यह कि नपा के बिना रजिस्ट्रेशन लंबे समय से चलने वाले वाहनों पर कभी आरटीओ या ट्रैफिक इंचार्ज ने कार्रवाई नहीं की।

Hundreds of NAPA vehicles are running on the roads without registration