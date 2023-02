आरोपी धर्मेंद्र पटेल की गिरफ्तारी की मांग लेकर 22 किमी पैदल चलकर आए सैकड़ों लोग

Submitted by:

एडीएम,एएसपी को लौटाया,एसपी कलेक्टर को बुलाने की मांग,एसपी का आश्वासन माना -मृतक की पत्नी की हॉस्टल में पोस्टिंग हरदा या सिराली में देने की मांग,मामला सुरक्षा का हरदा-हंडिया। चिराखान के डंपर ड्राइवर अनिल माणिक हत्याकांड के मुख्य फरार इनामी आरोपी धर्मेंद्र पटेल की दो माह बाद भी गिरफ़्तारी नहीं होने से नाराज एससी,एसटी संयुक्त मोर्चा ने 22 किमी हंडिया से हरदा तक पैदल न्याय यात्रा निकाली। इसमें युवा,महिला,पुरुष,बुजुर्ग सभी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट के सामने करीब एक 1.30 घंटे जमकर शाम को हंगामा चला। समाज

Hundreds of people walked 22 km demanding the arrest of accused Dharmendra Patel