कॉलेज में अब एक भी सब्जेक्ट रुका तो अगली क्लास में नहीं मिलेगा प्रवेश

हरदा.नई शिक्षा की अभी तक छात्र छात्राओं को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। धीरे धीरे इसके विभिन्न पहलू सामने आने लगे हैं। हॉल ही में घोषित स्नातक पाठयक्रम के पहले साल के नतीजों में एक सब्जेक्ट में फेल हुए विदयार्थियों के पक्ष में एनएसयूआई ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम प्राचार्य डॉ.संगीता बिले को ज्ञापन दिया। जिसमें इन नीति में संशोधन की मांग की गई।

If even one subject is stopped in the college then you will not get admission in the next class