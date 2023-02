किसी ने लाभ से वंचित होने का दावा किया तो अफसर होंगे सस्पेंड,1000 रूपए दूंगा इनाम-पटेल

हरदा। क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जिस योजना के लाभ की पात्रता रखता है,यदि वह पात्रता के बाद भी लाभ हासिल करने में वंचित रहता है तो इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए जाएंगे। अफसरों की ऐसी लापरवाही किसी नागरिक द्वारा प्रमाणित की जाती है तो मैं उसे 1000 रूपए का इनाम भी दूंगा। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही। वे रविवार को गुप्तेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के पूजन के बाद विकास रथ को रवाना करते समय खेड़ीपुरा चौक में लोगों को संबोधित कर रहे थे। विकास यात्रा के दौरान उन्हों

If someone claims to be deprived of benefits, the officer will be suspended, I will give Rs 1000 reward-Patel