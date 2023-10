टिकट में हाईकमान ने किया पक्षपात तो जनता उसे अपने निर्णय से करे खारिज-जैन

हरदा.भाजपा में दूसरे नंबर के बड़े नेता और दो बार नपाध्यक्ष रहे सुरेंद्र जैन ने विजयदशमी पर पार्टी छोड़कर संगठन को तगड़ा झटका दिया। विकास पुरुष के नाम से ख्यात जैन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। चुनाव में टिकट नहीं मिलने और मंत्री कमल पटेल को सर्वे रिपोर्ट की अनदेखी कर 7 वीं बार मौका देने से वे नाराज थे।पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार चौहान के नाम के शिलालेख को दुर्भावना से नाली में फेंकने और अपनी उपेक्षा से नाराज जैन कांफ्रेंस में फूट-फूट कर रोए।

If the high command is biased in the ticket then the public should reject it with their decision - Jain