जिंदगी अलग जीना है तो चैलेंज लो,आर्मी में जॉब,रोमांच और गर्व सब है:चौहान

हरदा. यदि आज का युवा आम सिविलियन से अलग जीवन जीना चाहता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। इस जीवन को अपनी माटी और अपने वतन के लिए जीने का जज्बा रखता है तो उसे मिलिट्री ज्वाइन करना चाहिए। इसमें जॉब,रोमांच और गर्व सब कुछ है। यह बात बीएसएफ में इंस्पेक्टर पद से शिलांग हेड क्वार्टर की 93 वीं बटालियन से 21 साल की नौकरी कर रिटायर होकर अपनी माटी लौटे रातातलाई के राजेंद्र सिंह चौहान ने कही।

If you want to live life differently, take the challenge, job in the army, adventure and pride are all: Chauhan