अंधेरीखेड़ा में अवैध खुदाई,एनजीटी के आदेश पर सीमांकन करने पहुंची टीम

हरदा। जिले में फोरलेन बना रही पाथ इंडिया कंपनी द्वारा अंधेरीखेड़ा में किसानों की खेती की निजी,सरकारी और नदी की जमीन से लाखों घन मीटर अवैध खुदाई कर परिवहन किया गया। अफसरों की सांठगांठ से पर्यावरण को पहुंचाए जा रहे नुकसान की ग्रामीणों ने एनजीटी में शिकायत की। 21 अप्रेल को एनजीटी ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी। प्रशासन ने खनिज,राजस्व फारेस्ट अफसरों की टीम को मौके पर जांच करने भेजा। मालूम हो एडीएम कोर्ट से पाथ इंडिया कंपनी पर अवैध खुदाई मामले में 51 करोड़ का जुर्माना लगा है।

Illegal excavation in Andherikheda, team reached for demarcation on the orders of NGT,Illegal excavation in Andherikheda, team reached for demarcation on the orders of NGT