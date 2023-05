कडोला के पास मटकुल नदी से माफिया कर रहा मिटटी बजरी की अवैध खुदाई

हरदा। जिले में अभी तक रेत,मुरम और मिटटी की अवैध खुदाई के मामले नर्मदा,गंजाल और ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे थे। अब जिला मुख्यालय पर ही जिम्मेदार अफसरों की नाक के नीचे और आंखों के सामने ही कडोला के पास मटकुल नदी से मिटटी व बजरी की माफिया अवैध खुदाई कर रहा है। जिससे नदी के कच्चे किनारों और उसके आजू बाजू में लगे खेत मालिकों को बारिश में खेतों में नदी उफान आने पर पानी भराने का अंदेशा सताने लगा है। माफिया यह मिटटी खेतों और बजरी बेचकर मुनाफा कमा रहा है।

Illegal excavation of clay gravel by mafia from Matkul river near Kadola