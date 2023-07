उदघाटन:,जिलाध्यक्ष,विधायक की अनदेखी,महामंत्री से कराया पूजन,प्रदेशाध्यक्ष से शिकायत

हरदा.देव सोने से एक दिन पहले भाजपा के नए कार्यालय का उदघाटन हुआ। इस जिलाध्यक्ष की अनदेखी और उपेक्षा कर महामंत्री से पूजन कराया गया। अपनी ही पार्टी के 15 साल से लगातार विधायक संजय शाह को भी नहीं पूछा गया। चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी में हाशिए पर धकेले जा रहे जिलाध्यक्ष व विधायक ने भोपाल जाकर प्रदेशाध्यक्ष् बीडी शर्मा से शिकायत की। इधर उदयानिकी विभाग के सरकारी कर्मचारी से पूजन कराने की भी शर्मा ने जांच की मांग की।

Inauguration: District President, ignoring the MLA, worshiping the General Secretary, complaining to the State President