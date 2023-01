अस्पताल की दीवारों पर नन्हें हाथों ने उकेरी प्रेरक पेंटिंग

अब दीवारों पर पान पाउच खाकर थूकने वालों पर लगेगा जुर्माना

हरदा। अब जिला अस्पताल परिसर की दीवारें भी रंग बिरंगी और खूबसूरत हो गई हैं। इसके लिए शहर की कई स्कूलों के बच्चों ने पढाई के बीच समय निकालकर नन्हें हाथों से इन बदरंग दीवारों पर करीने से सुंदर सुंदर पेेंटिंग बनाई है,जिसके जरिए कोरोना और अन्य बीमारियों से बचाव के साथ साथ शरीर को स्वस्थ् रखने के तरीके बताए गए हैं। अब दीवारों पर पान पाउच खाकर थूकने वालों से अस्पताल प्रबंधन जुर्माना वसूलेगा।

Inspirational painting done by little hands on hospital walls