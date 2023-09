बिजली,पानी दिलाने के बजाय मंत्री फोटो सेशन में व्यस्त-टाले

हरदा.इस साल दो सावन होने के बाद भी अल्पवर्षा से उपजे हालात पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कृषि मंत्री पर किसान हित में कोई बड़ा निर्णय लेने के बजाय खेतों में जाकर फोटो सेशन कराने और झूला झूलने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इसमें नहर से पानी व थ्री फेस 24 घंटे बिजली देने की मांग की। इधर मंत्री ने कहा कि रुठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गुप्तेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक कर बारिश के लिए प्रार्थना की। किसान कांग्रेस ने उपजे हालात देखते हुए 5 सितंबर को कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी

Instead of providing electricity and water, the minister got busy in photo session.