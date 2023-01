ऑटो में किराया सूची लगाने के निर्देश,हकीकत यह कि सालों से रिवाइज ही नहीं है सूची

हरदा। सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस प्रशासन ने सभी ऑटो चालकों को अनिवार्य रुप से ऑटो में किराया सूची लगाने के निर्देश दिए,लेकिन हकीकत यह है कि बीते एक दशक से ज्यादा समय से शहर में किराया सूची रिवाइज ही नहीं हुई है,इस कारण ऑटो में सूची नहीं लगाई गई। इस कारण ऑटो वाले अभी भी यात्रियों से आपसी बातचीत के आधार पर किराए की राशि तय कर काम चला रहे हैं। इससे आए दिन विवाद होते हैं,शिकायत की स्थिति बनती है। शहर में करीब 250 ऑटो हैं।जिलेभर में इनकी संख्या लगभग 400 से ज्यादा है।

Instructions to put fare list in auto, the fact is that the list has not been revised for years