37 दिन में नहीं हो सकी 34 रजिस्ट्रियों की जांच,रविवार को दूसरी बार हुई नपती

हरदा। कलेक्टर कार्यालय के पीछे श्रीनगर कॉलोनी के बाजू से लगी उदयोग विभाग की करीब करीब 3 एकड़ जमीन कॉलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल द्वारा 34 लोगों को बेचने के गंभीर आरोप की जांच सवा माह बाद भी पूरी नहीं हुई।रविवार को दूसरी बार पटवारी आरआई जमीन की नपती करने मौके पर पहुंचे। इधर शिकायतकर्ता महिला किरण राठौर ने इस कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले बरती जाने वाली सावधानी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है,जिससे बिना रेरा पंजीयन के प्लाॅट बेचने वाले अन्य कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है।

Investigation of 34 registries could not be done in 37 days, measurement was done for the second time on Sunday