कचहरी और थाने से अंग्रेजी झंडा उतरते अपना तिरंगा फहराते देखना मनोहारी था

महेश भवरे

हरदा.आजादी के आंदोलनों में हरदा का भी योगदान रहा है। आजादी के खुले माहौल में सांस लेने और 15 अगस्त 1947 को हुए पहले झंडावंदन,शहर में मनाए गए जश्न के साक्षी रहे लोगों के यादगार संस्मरण हमारा हरदा हमारी यादें,पीढ़ियों के संस्मरण नामक किताब के रुप में साहित्यकार ज्ञानेश चौबे ने सहेजे हैं। इसमें आजादी की पहली सुबह अंग्रेजी झंडा उतरने और हमारा तिरंगा फहराने,उसे सलामी देने,प्रभातफेरी के साक्षी रहे बीएम कौशिक और विनोद अग्रवाल के संस्मरण पत्र पर आधारित खबर पाठकों के लिए

It was lovely to see the English flag coming down from the court and the police station and hoisting the tricolor.