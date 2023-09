लाडली बहना योजना ने दूसरे राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बढ़ाई परेशानी-सरमा

हरदा. प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा रविवार को सुबह 11 बजे छीपानेर से होकर जिले की सीमा में आयी। रोड में शाे जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। मिडिल स्कूल में जनसभा हुई। इसमें असम के सीएम हेमंत विस्वा सरमा,भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा,यात्रा प्रभारी बीएल गुर्जर,मंत्री कमल पटेल आदि ने संबोधित किया। इधर जिला कांग्रेस,किसान कांग्रेस एनएसयूआई और करणी सेना ने काले झंडे दिखाकर सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया। सभा समाप्ति के बाद रिहा किया।

