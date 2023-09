सर्वेक्षण के लिए सफाई पर लाखों रुपए खर्च,हड़ताल से सब कचरा

हरदा.शहर को सफाई के मामले में चकाचक रखकर स्वच्छता सर्वे में रैंकिंग पाने के लिए नगर पालिका ने बीते महीनों में लाखों रुपए खर्च कर दिए। अपनी 18 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही बेमियादी हड़ताल ने व्यवस्थाओं पर खर्च किए गए रुपए और सारी मेहनत को कचरा कर दिया। 260 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से हालात बिगड़ गए हैं। रविवार को अधिकारी कर्मचारियों ने बाजार क्षेत्र में सफाई की बात कही है। सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को रैली निकालकर नारेबाजी की।

Lakhs of rupees spent on cleaning for survey, all garbage due to strike