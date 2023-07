नर्मदा जल से सोना उगलती भूमि,बंपर पैदावार के बाद भी 25 साल में नहीं खुला कोई उदयोग

महेश भवरे

हरदा. सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी,सोना उगलती जमीन,हर उपज की बंपर पैदावार के कारण मिनी पंजाब कहे जाने वाले हरदा के जिला गठन की आज रजत जयंती है। कुछ मामलों में अव्वल होने के बाद भी कई मामलों में शून्य पर खड़े हैं। 25 साल में काफी कुछ हासिल किया तो बहुत कुछ उम्मीदें मूर्त रुप नहीं ले सकीं,यह टीस भी है। परिवहन और शिक्षा,स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत हुआ,लेकिन स्टॉफ नहीं बढ़ा।

Land spewing gold from Narmada water, no industry opened in 25 years even after bumper yield