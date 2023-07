जॉब के लिए सीखें नई स्किल्स,कंप्यूटर,स्पोकन इंग्लिश समय की मांग:चौबे

हरदा. तेजी से बदलते समय के साथ तकनीक भी एडवांस और आधुनिक होती जा रही है। पारंपरिक कोर्सेस के बूते इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जॉब पाना पहले जितना आसान नहीं है। ऐसे में हमें खुद को अपडेट रखते हुए नई नई स्किल्स सीखना जरुरी है। देश दुनिया में मौजूद रोजगार के नए अवसरों को तलाशने के लिए कई नए प्लेटफार्म इन दिनों युवा इंटरनेट पर दिनभर खोजते हैं। रोजगार मंत्र पोर्टल भी आजकल युवाओं की पसंद बना हुआ है।

Learn new skills for job, computer, spoken English is the need of the hour: Choubey