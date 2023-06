नर्मदा में अवैध खनन करने वालों को सदबुद्धि देने कराया नर्मदापुराण का पाठ

गुर्जर बोर्डिंग के पास आरएसएस के ऑफिस के सामने कराया आयोजन

हरदा.नर्मदा से दिन रात रेत के अवैध खनन में लगे माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले नेताओं और अधिकारियों को सदबुद्धि देने की कामना को लेकर पर्यावरण दिवस पर गोलापुरा के नर्मदा भक्त मनीष शर्मा ने नर्मदा का पाठ कराया। यह धार्मिक आयोजन गुर्जर बोर्डिंग के पास आरएसएस के जिला कार्यालय गोविंदकुंज के सामने हुआ। इनमें अनेक कांग्रेसियों सहित अन्य लोग शामिल हुए।

Lessons from Narmada Purana were made to give wisdom to those doing illegal mining in Narmada