शराब मंडी...शाम ढलते ही कृषि उपज मंडी में शराबियों की महफिल

हरदा। जिला मुख्यालय पर स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी में इन दिनों व्यवस्थाओं का अंबार लगा है। करीब 40 सुरक्षा गार्ड हैं,लेकिन वर्दी में दर्जनभर भी नहीं दिखाई देते।शाम ढलते ही शेड में खुले परिसर में शराबियों की महफिल जमने लगती है। सुबह परिसर में शराब की खाली बोतलें,नमकीन,चिप्स के पैकेट आदि बिखरे पड़े रहते हैं। कई जगह तो शराबी आए दिन बोतलें फोड़कर कांच बिखरा देते हैं। जिससे रोज सफाई कर्मी परेशान होते हैं।

