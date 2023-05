बाढ़ में डूब जाती थी मढ़िया,शनि भक्तों ने मंदिर बनाकर उपर लगवाई मूर्ति

हरदा। जतरा पड़ाव क्षेत्र में अजनाल नदी किनारे स्थित करीब 7 दशक पुराना शनि मंदिर पहले पेड के नीचे मिटटी की छोटी सी मढ़िया के रुप में था। यहां लगी मूर्ति अजनाल नदी से ही निकली थी। तेज बारिश में बाढ़ आने पर मंदिर डूब जाता है। ऐसे में शनि भक्त शनिवार और विशेष अवसरों पर शनि देवता के दर्शन नहीं कर पाते थे। इसे देखते हुए भक्तों ने 2004 में आकर्षक मंदिर का निर्माण कराया। जिसमें आगरा से तराशकर बुलाई गई मूर्ति मंदिर के उपर लगाई गई,जिससे बाढ़ में दर्शन किए जा सकें।

Madhiya used to drown in flood, Shani devotees built a temple and installed the idol on it.