बाहर से हर माह आते हैं कई डॉक्टर,सीएमएचओ ऑफिस में कोई पंजीयन नहीं

मेडिकल स्टोर्स वालों ने बनाए डॉक्टर चैंबर्स,तय मेडिकल पर ही मिलती हैं महंगी दवाईयां हरदा. यहां दूसरे जिलों और राज्यों से आकर मेडिकल स्टोर्स पर बने डॉक्टर चैंबर्स में बैठकर मुंहमांगी फीस लेकर विभिन्न गंभीर रोगों के लिए परामर्श और दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों का सीएमएचओ आफिस में कोई पंजीयन नहीं है। बाहर से आने वाले इन विशेषज्ञों की लिखी दवाएं भी उन्हीं तय मेडिकल स्टोर्स पर मिलती है,जिनके चैंबर्स में बैठकर मरीज देखते हैं। ऐसे में किसी मरीज की जान से खिलवाड़ होने पर प्रशासन कैसे किसी की जवाबदेही तय कर

Many doctors come from outside every month, no registration in CMHO office