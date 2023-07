सब्जी मंडी,हाइवे पर बैठे गोवंश के गले में टांगी मंत्री की फोटो

कांग्रेसियों ने मंत्री को गोशाला निर्माण में देरी के लिए बताया जिम्मेदार

हरदा.बीच शहर में नई सब्जी मंडी,नेहरु स्टेडियम के पास और यहां से गुजरने वाले नेशनल व स्टेट हाइवे पर बैठे गोवंश के गले में कांग्रेसियों ने गुरुवार की शाम को स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री कमल पटेल की फोटो टांग कर चौराहे पर घुमाया। कांग्रेसियों ने शहर में पशुओं के कारण बढ़ते हादसों और गोशाला बनाने में हो रही देरी के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया।

Minister's photo hanging around the neck of cattle sitting on the vegetable market, highway