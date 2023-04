दुकानों,भटटी,बोर्ड में गुम फुटपाथ,कांप्लेक्स की गैलरियों में सामान से रास्ता बंद

हरदा। शहर की मुख्य सड़कों और यहां से गुजरने वाले हाइवे किनारे सुरक्षित पैदल चलने के लिए नपा द्वारा बनवाए गए फुटपाथ दुकानों,टप,भटटी,बोर्ड,टेबल कुर्सी,बैंच,फल रखने की कैरेट और अतिक्रमण कर लगाई जाने वाले ठेलों में पूरी तरह गुम हो गए हैं। व्यवसायिक कांप्लेक्स में पैदल निकलने के लिए बनाई गैलरियों भी काउंटर व सामान रखकर बंद कर दी गई हैं। चुनाव साल में वोटों के नुकसान के डर से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासन व नपा अतिक्रमण हटाने से परहेज कर रहा है,जिससे अनहोनी की आशंका बढ़ रही है।

Missing pavement in shops, kilns, boards, road closed due to goods in the galleries of the complex