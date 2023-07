छात्रा से छेड़छाड़,गांव में हाईस्कूल खोलने की मांग को लेकर ग्रामीण बेमियादी धरने पर डटे

हरदा.जिले की हंडिया तहसील के उवां और खरदना गांव में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की सुविधा नहीं है। यहां के बालक बालिकाएं नयापुरा और रातातलाई करीब 6-7 किमी दूर पढ़ने जाते हैं। शुक्रवार को दो बदमाशों ने एक आदिवासी छात्रा की चोटी पकड़कर जंगल में ले जाने की कोशिश की। इस घटना से उपजे आक्रोश के बाद दोनों गांवों के माता पिता और गांव के लोग 12 वीं तक गांव में स्कूल खोलने की मांग को लेकर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। तहसीलदार व शिक्षा विभाग के अफसर गांव वालों को मनाने में लगे हैं।

Molestation with the girl student, demanding opening of high school in the village, the villagers went on indefinite strike