समर्थन मूल्य पर मप्र में मूंग खरीदी बंद करने नेफेड ने भेजा पत्र

हरदा.सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से की जा रही मूंग बंद करने के लिए पत्र जारी कर दिया है। नेफेड से 17 जुलाई को जारी इस पत्र के अनुसार अगले एक दिन में खरीदी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद खरीदी बंद कर दी जाएगी। किसानों इस बात से चिंतित हैं कि 12 जून से 31 जुलाई तक 47 दिन खरीदी चलना था। सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारण 28 जून से करीब 20 सेंटरों पर खरीदी शुरु हुई। वेयरहाउस में खरीदी के पूरे इंतजाम नहीं होने से अभी कई किसान इंतजार कर रहे हैं

Nafed sent a letter to stop the purchase of moong in MP on support price