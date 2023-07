छीपानेर और इंदौर की ओर बढ़ रहा है नया शहर

हरदा.25 साल पहले छोटी से तहसील से जिला मुख्यालय का दर्जा हासिल करने वाले हरदा शहर का दायरा छीपानेर और इंदौर नेशनल हाइवे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों ही दिशाओं में शहर के विकास और भविष्य की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इन क्षेत्रों में विकास और आबादी बढ़ने के कारण आवासीय और कृषि भूमि के रेट भी दोगुना से ज्यादा हो गए हैं। जहां एक ओर कॉलोनाइजर इस ओर जमीन खरीदकर कॉलोनी काट रहे हैं,वहीं कृषि की खरीदी में भी लोग इन्हीं दो दिशाओं में रुचि ले रहे हैं।

