सुल्तानपुर वेयर हाउस में मिली अमानक मूंंग, खरीदी करने वाले 6 केंद्र प्रबंधकों पर 1.50 लाख जुर्माना

हरदा.सुल्तानपुर वेयर हाउस में समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग खरीदने 7 केंद्र बनाए गए। इन समितियों द्वारा अमानक मूंग खरीदी कर वेयरहाउस में जमा करने की शाखा प्रबंधक नरेंद्र मंडलोई द्वारा की गई शिकायत सही निकली। इस मामले में जांच टीम की रिपोर्ट में दोषी पाए गए 6 केंद्र प्रबंधकों पर कलेक्टर ने 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सभी को 7 दिन में मूंग को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। दो साल पहले भी सुल्तानपुर वेयरहाउस में चने में मुरम मिलाने के बाद अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज हुई थी।

Non-standard moong found in Sultanpur warehouse, 1.50 lakh fine on 6 center managers for purchase