अब ऑटो ड्राइवर होंगे आपके सारथी,पुलिस ने जारी किए पहचान पत्र

हरदा। लंबे समय से बेपटरी ट्रैफिक व्यवस्था को यात्री एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान व्यवस्थित कर पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। किराये और तय जगह तक यात्रियों को छोड़ने में आनाकानी से लेकर क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने की शिकायतों के आरोप सहने वाले ऑटो ड्राइवरों को अब पुलिस ने आपका सारथी नाम से नई पहचान दी है। बुधवार को ऑटो ड्राइवरों को परिचय पत्र बांटे गए।

Now auto drivers will be your charioteers, police issued identity cards