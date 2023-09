अब हरदा का कोई गांव नहीं रहेगा असिंचित-सीएम

हरदा.जिले का कोई गांव अब असिंचित नहीं रहेगा। इन दोनों योजनाओं से मप्र हरदा का पहला शत प्रतिशत सिंचित जिला बन जाएगा। जीवन में बदलाव और हर चेहरे पर खुशी लाना हमारा मकसद है। यह बात सीएम शिवराजसिंह चौहान ने कही। वे शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 4559 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।इनमें 3517 करोड़ रू. की मोरन-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना और 720 करोड़ लागत की शहीद इलापसिंह परियोजना शामिल है।

Now no village in Harda will remain unirrigated - CM