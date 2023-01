अब किसान घर बैठे ही व्यापारियों को बचे सकेंगे उपज,मंडी भीड़,इंतजार और भाड़ा की होगी बचत

हरदा। अब किसान घर बैठे बैठे ही अपनी उपज व्यापारियों को बचे सकेंगे। इसके लिए उन्हें उपज लेकर मंडी में नहीं आना पड़ेगा। इससे उनका समय,भाड़ा बचेगा। इसके लिए सरकार ने एमपी फार्म गेट एप लांच कर दिया है। 4 माह में इस एप के जरिए मप्र की 259 मंडियों में 41 लाख क्विंटल उपज बेची गई। इससे 814 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। हरदा मंडी में इस एप से 53500 क्विंटल उपज बिकी। इससे 15 करोड़ का व्यवसाय हुआ।

Now the farmers will be able to save the traders by sitting at home, there will be saving of produce, market crowd, waiting and freight