अब 31 जुलाई तक मप्र सरकार करेगी किसानों से एमएसपी पर खरीदी

हरदा.समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी अधबीच में बंद करने से आक्रोशित किसान कांग्रेस ने बुधवार को सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर आशीष खरे को ज्ञापन दिया। इसमें मूंग खरीदी वापस शुरु करने की मांग की। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नेफेड का पत्र आते ही स्लॉट बुकिंग को पोर्टल भी दो दिन से बंद है। इधर नेफेड ने बुधवार को पत्र जारी कर कहा कि 18 जुलाई को खरीदी पूरी हो गई,उस स्टॉक की टीसी जारी करें। वहीं डीएमओ ने बताया कि अब 31 जुलाई तक राज्य सरकार खरीदी करेगी। मालूम हो कि मूंग खरीदी बंद करने को लेेकर बुधवा

Now till July 31, MP government will buy from farmers on MSP