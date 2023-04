उफ्फ ये गर्मी....रोज बिक रहे 125 कूलर,12 एसी,करंट से सुरक्षा,जीरो मेंटेनेंस,बिजली की बचत फाइबर से

हरदा। धूप के तीखे तेवर और दिनों दिन बढ़ते तापमान के बीच जिले में कूलर और एसी की डिमांड बढ़ने लगी है। जिले में कूलर बेचने वाली करीब 20 बड़ी दुकानें हैं। यहां से रोज 100 से 125 कूलर बिक रहे हैं। एसी की 8 दुकानें हैं।यहां से रोज औसतन 10-12 एसी बिक रहे हैं। मई में यह आंकड़ा दोगुना रोजाना होने की उम्मीद है। कूलर में फाइबर बॉडी वाले नए मॉडल ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। कूलर,एसपी पर फाइनेंस सुविधा भी बड़ा कारण है।

Oops, this summer.... 125 coolers, 12 ac, current protection, zero maintenance, electricity saving from fiber are being sold daily.