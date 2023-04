जिन डंपरों से हो रही रेत ढुलाई,उनमें से 5 के परिवहन विभाग के पोर्टल पर रिकार्ड नहीं

हरदा। जिले में नर्मदा नदी और प्रतिबंधित खदानों से दिन रात रेत की चोरी कर उसकी ढुलाई में माफिया द्वारा उपयोग किए जा रहे 10 और 12 पहियों वाले डंपरों के परिवहन विभाग के पोर्टल पर रिकार्ड ही नहीं हैं। शनिवार को सनरेज स्कूल बायपास के पास से राजस्व विभाग की टीम ने कुल 4 डंपर पकड़े थे। इनमें से तीन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके मालिकों के नाम आदि के संबंध में कोई रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में किसी प्रकार का हादसा होने और ड्राइवर के भाग जाने पर पुलिस प्रशासन किस पर कार्रवाई करेगा यह बड

Out of the dumpers from which sand is being transported, there is no record on the portal of Transport Department.