बाजार की तंग गलियों में पार्किंग,पैदल निकलना भी मुशकिल

हरदा। शादियों और अन्य मांगलिक आयोजनों का कार्यक्रम शुरु हो गया है। बाजार में रोज खरीदारी के लिए शहर सहित आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे हैं। इससे बाजार में एकदम से भीड़ बढ़ने लगी है। इस बीच बाजार में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। यहां पुलिस नजर तो आती है,लेकिन अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती। इस कारण महिलाओं का सराफा,कपड़ा और बर्तन बाजार की तंग गलियों से पैदल निकलना भी मुशकिल हो गया है।

