पाथ इंडिया कंपनी की मनमानी,विरोध में उतरे ग्रामीण,रुकवाया काम

हरदा.जिले की सीमा में फोरलेन और बायपास का निर्माण चल रहा है। निर्माण का ठेका पाथ इंडिया कंपनी का है। वार्ड 33 के ग्रामीणों ने पाथ इंडिया पर बायपास के डिजाइन और ड्राइंग में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए रविवार को काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रस्तावित डिजाइन ड्राइंग अनुसार निर्माण होने से वे खेत नहीं जा पाएंगे। अंडरपास के अभाव में भविष्य में हादसे बढ़ेंगे। रोड का लेवल नीचे होने से बारिश में रास्ता डूबने से ट्रैफिक बंद हो जाएगा। कंपनी के ओवरलोड डंपरों से यहां के रोड भी बदहाल हो चुके

Path India Company's arbitrariness, villagers came out in protest, stopped work