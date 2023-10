नेशनल हाइवे में गडढों में पेबर ब्लाक,स्टेट हाइवे में 6 इंच गहरे गडढे,

Submitted by:

हरदा.जिले में सड़कों की हालात खस्ताहाल है। यहां से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाइवे के साथ साथ शहर की आंतरिक सड़कों में भी कई जगह गडढे हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो इनकी गहराई आधा फीट या इससे ज्यादा भी है। ऐसे गडढे मरम्मत के अभाव में अंजान वाहन चालकों के लिए रात में मौत का कारण बनने लगे हैं। बारिश लगभग विदा हो चुकी है,इसके बाद भी विभाग इनकी मरम्मत नहीं करा रहा है। इस बार तेज,ज्यादा व लगातार बारिश नहीं हुई,जिससे इसका दोषारोपण उस पर किया जा सके।

