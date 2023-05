लोग दे रहे अलग-अलग कचरा,नपा छंटाई के बजाय एक ही जगह कर रही डंप

-10 माह में नई परिषद भी नहीं कर पाई जमीन की व्यवस्था,जनप्रतिनिधि इस पर मौन

हरदा। इस माह होने वाले स्वच्छता सर्वे के लिए नपा की कोई ठोस तैयारियां नजर नहीं आ रही है।इस बार सर्वे में नपा की रैकिंग सुधरे,इसके लिए जनता गीला व सूखा कचरा अलग अलग दे रही है। नपा रात शहर के मुख्य क्षेत्रों में झाडू लगवा रही है। लेकिन इससे परफार्मेंस में सुधार की उम्मीद कम ही है। सच्चाई यह है हर घर से अलग अलग लिया जा रहा कचरा छंटाई के बजाय एक ही जगह डंप किया जा रहा है। जिससे नंबर कटना तय है।

People are giving different garbage, instead of sorting, dumping is done at one place