पीजीडीसीए की छात्रा ने घर में टीन शेड के एंगल में दुपटटा बांधकर लगाई फांसी

हरदा। हरदौल बाबा काली मंदिर के पास एक कॉलेज की छात्रा ने अपने ही कमरे में टीन शेड की लोहे के एंगल में बीती रात दुपटटा बांधकर खुदकुशी कर ली। अभी वह पीजीडीसीए की पढ़ाई कर परीक्षा दे रही थी। शहर में तीन दिन में युवा मौत का दूसरा मामला है। सोमवार को रेलवे क्वाटर में 22 साल के एक कर्मचारी ने भीतर से दरवाजा बंद कर खुद को फांसी पर लटका लिया था। इधर नगरपालिका के एक युवा कर्मचारी की किसी बीमारी के चलते बुधवार को मौत हो गई। वहीं सिराली थाने के रोलगांव निवासी एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।

PGDCA student hanged herself by tying a scarf in the angle of the teen