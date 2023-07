सेहत से खिलवाड़...बिना जांच- पड़ताल फल फूल रहा कैन के पानी का कारोबार

हरदा. शुद्ध आरओ वॉटर के नाम पर क्षेत्र में कैन के पानी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। शुद्धता के भ्रमजाल में फंसे लोग अब वैवाहिक,मांगलिक उत्सवों के अलावा सरकारी आयोजनों सहित घरों और दुकानों में भी कैन के पानी खरीदकर उपयोग करने लगे हैं। शहर में करीब 15 प्लांट चल रहे हैं। जिनका खादय सुरक्षा विभाग की टीम ने कभी निरीक्षण करना जरुरी नहीं समझा।ऐसे में सैकड़ों लाेग रोज कैन के पानी की शुद्धता पर विश्वास कर रुपए देकर भी अपनी सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। जिससे बारिश के सीजन में पेट संबंधी बीमारियां औ

Playing with health... Without investigation, the business of canned water is flourishing