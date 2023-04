-पुलिस ने चौबे कॉलोनी,गुर्जर बोर्डिंग से तीन आरोपियों को कार,चाकू सहित पकड़ा, भेजा जेल

हरदा। जिला मुख्यालय पर ब्राउन शुगर और एमडी पावडर जैसे महंगे मादक पदार्थ बेचने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी इंदौर में चेन स्नेचिंग के मामले में तीन माह पहले ही जमानत पर छूटकर आया था।

उसे उसके दो दोस्तों के साथ गिरफ़्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपियों से एक अल्टो कार,चाकू और ब्राउन शुगर,एमडी पावडर जब्त किया है।

Police caught three accused from Chaubey Colony, Gurjar Boarding with car, knife, sent to jail