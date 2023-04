कृषि मंत्री का पुतला पुलिस ने छीना,कांग्रेस ने मुंह किया काला,खींचतान में टीआई गिरे

हरदा। बुधवार को 4 बजे नारायण टाकीज चौराहे पर जिला कांग्रेस ने स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री कमल पटेल का पुतला दहन करने का ऐलान किया। मौके पर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जब कांग्रेसियों ने पुतला जलाने की कोशिश तो पुलिस ने पूरी ताकत से छीनने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की में टीआई अनिल राठौर गिर गए। वहीं कांग्रेसियों ने काला आइल डालकर पुतले का मुंह काला किया। हां पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पंवार ने मीडिया से कहा कि मंत्री भ्रष्टाचार का धन इकटठा करते करते मानस

Police snatched the effigy of Agriculture Minister, Congress blackened, TI fell in the tussle